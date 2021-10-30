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    Ankara'da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu

    Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Muhammed Hattabi, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 01:30
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    Ankara'da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde, akşam saatlerinde metruk gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

    Ekiplerin yaptığı konrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi.

    Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi.

    Ankara da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Cesedin başına gelen karı koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti.

    Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Ankara da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu #2

    GASBEDİLDİ

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

    Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Ankara da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu #3

    Ankara da 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, gecekonduda ölü bulundu #4

     

     

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