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    Ankara'da 12 bin litre sahte alkol ele geçirildi

    Yurda kaçak yollarla getirilen etil alkollerle sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 13:22
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    Ankara'da 12 bin litre sahte alkol ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla sokulan metil alkol oranı yüksek etil alkollerin çeşitli yerlerde depolayan ve sahte içki yapıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişiler olduğunu belirledi.

    SATAMADAN YAKALANDILAR

    Harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesinde bulunan 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

    Operasyonda 12 bin litre metil alkol oranı yüksek kaçak etil alkol ele geçirildi.

    3 GÖZALTI

    Yakalanan şüphelilerden Ö.A., B.Ç., O.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler Ankara Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında basına sergilendi.

    Ankara'da 12 bin litre sahte alkol ele geçirildi VİDEO

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