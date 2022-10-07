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    Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkala veda

    Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam tartıştığı U.H.T. tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürülen Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin toprağa verildi.
    • 07.10.2022 - 18:28
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    Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkala veda

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Plevne Mahallesindeki Ayık Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Irak uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin, iddiaya göre, kendinden para isteyen U.H.T.'ye olumsuz cevap verdiği için 13 yerinden bıçaklandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheli U.H.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

    Toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre Hüseyin'in cenazesi, öğle namazı sonrası Çimşit Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şüpheli U.H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ankara da 13 yerinden bıçaklanan bakkala veda #1


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