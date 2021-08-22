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    Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı

    Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan ve ardından gözaltına alınan 2 şahsın tutuklandığını bildirildi.
    • AA
    • 22.08.2021 - 23:02
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    Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde T.Y. ve erkek arkadaşı R.D, ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbettikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

    Görüntülerden sonra gözaltına alınına şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    ZANLILAR TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

    Ankara da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı #1

    Ankara da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı #2

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    Ankara da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı #5

    Ankara da 15 yaşındaki kız çocuğu darbeden 2 kişi tutuklandı #6

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