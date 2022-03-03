- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da 15 yaşındaki kız özel sinema odasında tacize uğradı
Ankara'da 15 yaşındaki kız özel sinema odasında tacize uğradı
Polatlı ilçesinde internetten tanıştığı kız çocuğunu kiraladığı sinema salonuna götüren adam, cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan tacizci tutuklandı.
- DHA
- 03.03.2022 - 13:03
- Güncelleme : 03.03.2022 - 13:09
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu B.A., internetten tanıştığı 25 yaşındaki B.Ş.G. isimli adamla buluştu.
Kızılay'daki sinema salonuna giden ikili, burada 2 kişilik özel oda kiraladı.
B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu.
18 YAŞ ALTI OLDUĞU GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA BAŞLADI
Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.
CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'Cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.