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Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi

Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi

Takibe alınan M.Ç. isimli şüpheli şahsın otomobilinde yapılan aramalarda Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine aile 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi.