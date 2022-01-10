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    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi

    Takibe alınan M.Ç. isimli şüpheli şahsın otomobilinde yapılan aramalarda Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine aile 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi.
    • AA
    • 10.01.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:04
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    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

    İhbar üzerine M.Ç isimli şüpheli şahsın kullandığı otomobil, ekipler tarafından takibe alındı. Şüpheli araç, ilçe girişinde aracı durdurdu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Otomobilde yapılan aramada; 16 bin 398 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, aynı nitelikte 399 takı olmak üzere 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi.

    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi ViDEO

     

    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi #1

    ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

    Eserlerin, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edileceği belirtildi.

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    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi #6

    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi #7

    Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi #8


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