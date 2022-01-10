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- Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi
Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi
- AA
- 10.01.2022 - 12:34
- Güncelleme : 10.01.2022 - 13:04
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine M.Ç isimli şüpheli şahsın kullandığı otomobil, ekipler tarafından takibe alındı. Şüpheli araç, ilçe girişinde aracı durdurdu.
ELE GEÇİRİLENLER
Otomobilde yapılan aramada; 16 bin 398 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, aynı nitelikte 399 takı olmak üzere 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi.
Ankara’da, 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi ViDEO
ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK
Eserlerin, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edileceği belirtildi.