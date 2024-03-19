Ankara'da 17 yaşındaki genç metronun üzerine çıktı, seferler durdu

DHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında Koru- OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı.
Genci fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı.
Metronun üzerine çıktı: İnmek istemedi
Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince polise haber verildi.
Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi.
Gözaltına alındı: Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için çıkmış
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı.
Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen genç, ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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