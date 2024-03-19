Ankara'da 17 yaşındaki genç metronun üzerine çıktı, seferler durdu
DHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında Koru- OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı.

Genci fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı.

Metronun üzerine çıktı: İnmek istemedi

Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince polise haber verildi.

Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi.

Gözaltına alındı: Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için çıkmış

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı.

Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen genç, ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)