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    Ankara'da 17 yaşındaki Kader öldürüldü, 1 şüpheli tutuklandı

    17 yaşındaki genç kızın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Genç kızın ailesi olayda ‘kasıt’ olduğunu iddia ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • 22.11.2022 - 12:35
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    Ankara'da 17 yaşındaki Kader öldürüldü, 1 şüpheli tutuklandı

    5 arkadaşıyla birlikte Ankara’nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'ne giden 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin (18) ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu.

    Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tutuklandı

    Olayın ardından gözaltına alınan Y.B., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    AA'nın haberine göre savunmasında olayın ‘kaza’ olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

    ‘Kasıt var’ iddiası

    Kader Yiğit'in ailesinin avukatının kasıt bulunduğunu iddia ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ankara da 17 yaşındaki Kader öldürüldü, 1 şüpheli tutuklandı #1


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