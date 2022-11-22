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- Ankara'da 17 yaşındaki Kader öldürüldü, 1 şüpheli tutuklandı
Ankara'da 17 yaşındaki Kader öldürüldü, 1 şüpheli tutuklandı
17 yaşındaki genç kızın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Genç kızın ailesi olayda ‘kasıt’ olduğunu iddia ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- 22.11.2022 - 12:35
5 arkadaşıyla birlikte Ankara’nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'ne giden 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin (18) ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu.
Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tutuklandı
Olayın ardından gözaltına alınan Y.B., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
AA'nın haberine göre savunmasında olayın ‘kaza’ olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü.
‘Kasıt var’ iddiası
Kader Yiğit'in ailesinin avukatının kasıt bulunduğunu iddia ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.