Ankara'da 17 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Yapılan ilk incelemede, kız çocuğunun intihar ettiği ve bıraktığı notta "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi. Polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde iş çıkışı evine giden baba Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine eşi Fadime Y.'yi aradı.

O sırada komşu ziyaretine giden Fadime Y., hemen geri gelerek anahtarla kapıyı açtı.

Çift, içeri girdikleri sırada 17 yaşındaki kız çocukları Gülnur Y.'yi kanlar içinde yerde gördü. Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

“SİZLERİ UTANDIRDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM”

Evde incelemede bulunan polis ekipleri ise bir av tüfeğini muhafaza altına aldı. Ekipler ayrıca Gülnur Y.'nin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Muhafıza altına alınan notta ise kendisinin intihar ettiğini belirten Gülnur Y.'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Gülnur Y.'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay esnasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu belirtildi.