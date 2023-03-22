Ankara’da 18 yaşındaki genci öldüren Suriyelilere verilen cezanın gerekçesi açıklandı Tartıştıkları 18 yaşındaki bir genci öldüren Suriyelilerden biri ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, suça sürüklenen çocuk ise 7 yıl 9 ay 10 gün verilen hapis cezası aldı. Hapis cezalarının gerekçesinde katil zanlısının, kavga sırasında Türk gencine "Buradan ölünüz çıkacak" dedikten sonra bıçağı 4 kez sapladığı belirtildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger (18), Suriye uyruklu Yahya Al Abdo (20) ve A.M.A. (17) ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.

Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verildi

Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi.

Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.

Cezada takdir indirimi uygulanmadı

Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21 Aralık 2022’deki karar duruşmasında mahkeme, sanık Yahya Al Abdo’ya, 'çocuğu kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Kararın gerekçesi

Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A ise 'kasten öldürme' suçundan beraat ederken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, her iki sanık yönünden verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

"Buradan ölünüz çıkacak"

Gerekçede, olay anını gösteren kamera kayıtlarının bulunmadığı belirtilirken, Adli Tıp Kurumu raporları, sanık, müşteki ve tanık ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

Kararda, sanık Yahya’nın, maktul Emirhan ve Ali Yasin’e karşı öldürme kastı ile hareket ettiği, yine kastını ortaya koyacak şekilde katılan Ali Yasin ve maktule elinde bıçak olduğu halde 'Buradan ölünüz çıkacak' diyerek küfür ve hakaretlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledi

İlk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının bulunmadığı, böylelikle sanık Yahya’nın maktul Emirhan’a yönelik nitelikli kasten öldürme ve Ali Yasin’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi.

Kararda, sanık A.M.A’nın, sanık Abdo’nun Emirhan'a yönelik eylemine iştirakinin kesin ve net bir şekilde kanıtlanamadığı; ancak Ali Yasin Ülger’e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna iştirak ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

17 yaşındaki zanlı için avukat istinafa başvurdu

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Emirhan Yalçın’ın ailesinin avukatı Burcu Sarı, sanık A.M.A hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.