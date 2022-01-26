Ankara'da 18 yaşındaki kızını öldürdü

18 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan annenin kızını, yasak ilişkisini eşine söylememesi için öldürdüğü ortaya çıktı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Hamide Çakmak (37), geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, 18 yaşındaki kızı Esmanur'u iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu.

Eve giden sağlık ekipleri Esmanur Çakmak’ın öldüğünü belirledi.

Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak’ı gözaltına aldı.

POLİS BABADAN ŞÜPHELENDİ, ANNE İTİRAF ETTİ

Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti.

Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ MESAJDAN ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, Esmanur Çakmak'ın, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi.

Çakmak’ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi.

Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor.