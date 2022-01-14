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    Ankara'da 185 yıl hapis cezalı firari yakalandı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, 84 suçtan aranan kesinleşmiş hapis cezalı, bilişim dolandırıcısı firari Y.Y. gözaltına alınarak, tutuklandı.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 09:55
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    Ankara'da 185 yıl hapis cezalı firari yakalandı

    Ankara'nın Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcık suçundan aranan kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

    Operasyon kapsamında ekipler, Y.Y.'nin bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu tespit etti.

    185 YIL HAPİS CEZALI FİRARI YAKALANDI

    Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Y.'yi gözaltına aldı. Y.Y.'nin birçok şehirde 'dolandırıcılık' suçuna karıştığını ve mağdur ettiği kişiler olduğunu belirleyen ekipler, 84 suçtan kesinleşmiş 185 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

    TUTUKLANDI

    Y.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Ankara da 185 yıl hapis cezalı firari yakalandı #1


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