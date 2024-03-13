Ankara'da 19 tonluk kaçak tütün ele geçirildi Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada, 19 ton kaçak tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.

AA & Ensonhaber

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, A.E. ve M.M'nin sürücülüğünü yaptığı 2 tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

2 tırda 19 ton kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan 2 tırda yapılan aramada, 19 ton kaçak tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.