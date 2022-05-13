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    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

    Altındağ ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sırasına evde bulunan yaşlı kadını komşuları kurtardı.
    • 13.05.2022 - 03:42
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    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

    Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki Altındağ Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda 23.30 sıralarında, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 katlı gecekonduda yangın çıktı.

    Evde oturan yaşlı kadını komşuları kurtardı

    İHA'nın haberine göre; yangın çıktığı esnada gecekonduda yaşayan yaşlı kadını komşuları kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın maddi hasarla atlatıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı #1

    "Kapıyı tekmeleyerek açtılar"

    Yangın sırasında gecekonduda bulunan ve daha önceden evinin yakıldığını iddia eden Zeliha Duran, “Konu komşu kapıya ve pencereye vurdular. Uyanamıyordum ve kalkamıyordum. Zeliha teyze neredesin, diye seslendiler. Kapıyı tekmeleyerek açtılar. Beni sırtına alıp çıkardılar. Elime yüzüme su döktüler. Nefesim daraldı” dedi.

    Ev sahibi Sema Şimşek ise “Daha önceden de yangın çıktı. Bir daha bu durumun başımıza geleceğini biliyordum. Elimizden bir şey gelmiyordu. Evimde oturuyordum. Can havliyle geldim. Komşular itfaiyeyi aramış. Bu ikinci yangın” şeklinde konuştu.

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı #2


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