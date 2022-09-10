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    Ankara’da 2 kişi cemevinin dilek ağacı yaktı

    Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganların olay sonrası “İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık” dedikleri öğrenildi.
    • 10.09.2022 - 17:01
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    Ankara’da 2 kişi cemevinin dilek ağacı yaktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’nin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti.

    Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi.

    Hortumla söndürdüler

    2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı.

    Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü.

    2 şüpheli yakalandı

    Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Ankara’da 2 kişi cemevinin dilek ağacı yaktı #1

    “İnancımıza ters, canımız sıkıldığı için yaktık”

    Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların “İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık” dediklerini söyledi.

    DHA’ya konuşan Öz, “Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar.

    Ankara’da 2 kişi cemevinin dilek ağacı yaktı #2

    “Provokasyon olabilir”

    Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir.” diye konuştu.

    Ankara’da 2 kişi cemevinin dilek ağacı yaktı #3


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