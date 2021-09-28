Ankara’da, 2 kız çocuğunu darbedip cinsel istismarda bulundular

Sincan ilçesinde, 12 ve 13 yaşındaki kızları kandırıp bir eve götüren Dilek A. ile Mustafa S., çocukları hem alkole zorladı hem cinsel istismarda bulundu.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, 24 Eylül Cumartesi günü Dilek A. (18) isimli şahıs, aynı apartmanda ailesi ile oturan N.U. (13) ile babaannesinin yanına gelen M.T. (12) isimli kızları kahvaltı yapma bahanesi ile erkek arkadaşu Mustafa S.’nin (27) yanına götürdü.

2 kız çocuğunu taksi ile kiraladıkları eve götüren Dilek A. ile Mustafa S., çocuklara zorla alkol içirdi. Mustafa S., 2 kız çocuğunu darbedip cinsel istismarda bulundu.

Gelen seslerin üzerine bina görevlisi kapıyı çalınca, Mustafa S. kız çocuklarını bıraktı. M.T., başından geçenleri annesine anlattı.

ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Anne F.T.’nin şikayeti üzerine Mustafa S. ile Dilek A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde şüphelileri bekleyen kızların yakınları, polis aracının peşinden koşup, aracı yumruklayarak Mustafa S. ile Dilek A.’ya tepki gösterdi.

“ÇOCUKLARI KONUŞMAMALARI İÇİN SIKIŞTIRMIŞLAR”

Anne F.T., Dilek A.'nın N.U. ile kızı M.T.'yi kahvaltıya götürme bahanesiyle kandırdığını öne sürerek şu sözleri kullandı:

“Önce alışveriş merkezine götürüyor. Daha sonra çıkıp erkek arkadaşının yanına götürüyor. Kızlara 'Kahvaltı yapacağız' diyerek taksiye bindiriyorlar ve eve götürüyorlar. Ellerinden telefonları alıp zorla alkol aldırıyorlar, darbediyorlar. Çocuğumun boynu mosmor. İçirebildikleri kadar alkol içirip taciz ediyorlar. Tecavüz etmeye yelteniyorlar; ama o sırada kapıcı geliyor, içeri giriyor ve bunları dışarı çıkarıyor. Kızım beni aradı, 'Anne gel, beni al' diye. Gittiğimde önce anlatmadılar, çocukları konuşmamaları için sıkıştırmışlar.

“BENİM ÇOCUĞUM NASIL OKULA GİDECEK”

En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuğumun yüzünde darp izi var. Bir çocuğumuzun başına silah dayıyorlar, diğerini camdan atmaya kalkıyorlar. Kızlarımızın psikolojisi bozuk. Benim çocuğum camdan dahi bakamıyor şu anda. 'Anne gelirler mi, bizi götürürler mi' diye balkona çıkamıyor. Benim çocuğum nasıl okula gidecek?”

“ALKOL İÇECEKSİNİZ İÇMEZSENİZ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ”

M.T., emniyette verdiği ifadede, Dilek A. ile Mustafa S.'nin kendilerini kahvaltı bahanesiyle eve götürdüklerini belirterek şu sözleri kaydetti: "Asansörün girişinde Mustafa, 'Telefonlarınızı verin' dedi. Dilek ve bizlerin telefonlarını aldı ve kapattı. Mustafa, N.U. ile bana 'Alkol içeceksiniz, içmezseniz sizi öldürürüm' dedi. Alkol almak istemediğimiz için bize şişeyle vurdu. Bunun üzerine biz alkol aldık.

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“KAFAMA VURDU, SAÇIMI ÇEKTİ, TOKAT ATTI, BOĞAZIMI SIKTI”

Dilek'i alkol almaya zorlamadı. Kafama vurdu, saçımı çekti, tokat attı, boğazımı sıktı. Fazla dayanamadım.

“10 DAKİKA KADAR BENİ BU ŞEKİLDE DÖVDÜ SONRA TACİZ ETTİ”

Beni tuvalete götürdü, yüzümü yıkadı. 10 dakika kadar beni bu şekilde dövdü sonra taciz etti sonra kapıcı geldi. Mustafa asansörde telefonlarımızı geri verdi. Dilek 'Bunları kimseye anlatmayın' dedi. Şikayetçiyim.”