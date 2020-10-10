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    Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü

    Ankara'da 2 yük treni çarpıştı. 2 yük treninin de makinistinin hayatını kaybettiği belirtildi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 10:27
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    Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü

    Sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde tren kazası meydana geldi.

    Kalecik'in İncirlik mevkisinde iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

    MAKİNİSTLER HAYATINI KAYBETTİ

    İlk belirlemelere göre kazada 2 yük treninin de makinistinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü VİDEO

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