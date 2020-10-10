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- Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da 2 yük treni çarpıştı. 2 yük treninin de makinistinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- AA
- 10.10.2020 - 10:27
- Güncelleme : 10.10.2020 - 10:27
Sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde tren kazası meydana geldi.
Kalecik'in İncirlik mevkisinde iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın sebebi henüz belirlenemedi.
MAKİNİSTLER HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre kazada 2 yük treninin de makinistinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ankara'da 2 yük treni çarpıştı: 2 ölü VİDEO