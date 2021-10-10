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- Ankara'da 2012’de ortadan kaybolan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı
Ankara'da 2012’de ortadan kaybolan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı
9 yıl önce kaybolan kardeşleri öldürüp, bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda cinayeti itiraf etti.
- DHA
- 10.10.2021 - 16:09
- Güncelleme : 11.10.2021 - 00:43
Ankara'da 1 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı.
Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.
ÖLDÜRÜP, HOBİ BAHÇESİNE GÖMDÜLER
Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı.
Ankara'da 2012’de ortadan kaybolan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı VİDEO
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Çalışmalar sonucu ayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.