Ankara'da 21 terör şüphelisine gözaltı kararı

Silahlı terör örgütü PKK/KCK/PYD'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgüt mensubu olarak Suriye'nin Resulayn bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve düzensiz göçmenler arasında Türkiye'ye giriş yapığı tespit edilen 1, örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım günü örgütün diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6, örgütün gençlik yapılanması olan sözde “Devrimci Gençlik Hareketi” içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.



