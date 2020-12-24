Ankara'da 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde'de ikamet eden anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını fark etti.

Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi.

ANNE VE BABASI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.