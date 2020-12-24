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    Ankara'da 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

    Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:00
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    Ankara'da 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde'de ikamet eden anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını fark etti.

    Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi.

    ANNE VE BABASI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

    Ankara da 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

    Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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