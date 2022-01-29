Ankara'da 3 aylık evli kadın, kullanılmayan binadan düşüp can verdi

Polatlı ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında evlenen 21 yaşındaki kadın, kullanılmayan binanın 3'üncü katından düşüp can çekişti, ardından ise donarak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 21 Ekim 2021 tarihinde Samet ve Şevval Abanoz (21) dünya evine girdi.

Edinilen bilgilere göre, 3 aylık evli Şevva Abanoz oturduğu evin yakınlarında bulunan eski devlet hastanesinin 3'üncü katından zemine çakıldı. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ise genç kadının cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ EŞİN SORGUSU SÜRÜYOR

Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Şevval Abanoz'un eşi Samet Abanoz, soruşturma kapsamında polis merkezine götürüldü. Samet Abanoz'un, ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"MADEM ÇOCUĞUN PSİKOPATTI EVLENDİRMESEYDİN"

Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Anne Gamze Kutlu, kızının yeni evlendiği eşini suçlayarak, otopsi raporunu beklediklerini söyledi. Kutlu, "Benim kızım 21 yaşında yeni evliydi. Daha elinin kınası üstündeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, buradan kefeniyle mi götüreceğim? Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Kızımın hakkını istiyorum. Adalet istiyorum. Telefonları kapatmak neyin nesi? Çocuğumun hakkını savunacağım. 21 yaşında bakmaya doyamazsınız, gül gibi kızımı verdim. Böyle mi olacaktı? Madem çocuğun psikopattı, evlendirmeseydin.

"DÜŞTÜĞÜ YERDE CAN ÇEKİŞMİŞ, DONARAK ÖLMÜŞ"

Kadın hakları, insan hakları her yere başvuracağım. Ben bu acıyı nasıl yaşayacağım, nasıl taşıyacağım? Düştüğü yerde can çekişmiş, donarak ölmüş. Ben saçının teline kıyamıyordum, 'ay parçam' diye kayıtlıydı. Ay parçası gibiydi yüzü. Nişanlıyken de küfrediyordu. Bizzat kulağımla duydum. Aralarında tartışma ara sıra oluyordu" dedi.

"KAYINVALİDESİ KAPIYI AÇMADI"

Baba Uğur Kutlu ise "Oradan atladı mı, atıldı mı; bilemiyoruz, orası bize karanlık. Eski hastanenin morg tarafından atladığını söylediler. Komşuların beyanını biliyoruz. Kayınvalidesinin evine gittik, kimse açmadı. Komşularına sorduk, 'Onlar gitti' dediler. Vurulma var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Dün için birlikte plan yaptıklarını, yemeğe, sinemaya gideceklerini söylediler. Ziyaretlerine gitmeyi düşündük. Sonra planları olduğunu söyleyince de 'Yeni evliler, rahatsız etmeyelim' dedik. Neticelenene kadar peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"EŞİNİN ASABİ TAVIRLARI VARDI"

Teyze Derya Abar ise Şevval Abanoz'un evden çıkmadan önce eşiyle tartışma yaşadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Eşinin biraz asabi tavırları vardı. Daha sonrasında evden onun attığını söylüyorlar. Kendisi mi atladı, eşi mi attı; hiçbir bilgimiz yok. 1,5 saat kalmış ve soğuktan donmuş. Orada can çekiştiği söyleniyor. O kadar acı" dedi.

























