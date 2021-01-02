Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir apartman garajında otomobilleriyle ilgilenen 3 gencin öldüğü belirlendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

3 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 25 yaşındaki Halil İbrahim Altıntaş, 24 yaşındaki Burak Karakoç ve 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "02.01.2021 günü saat 08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da 3 gencin cesedi bulundu VİDEO