Ankara'da 3 kardeş kazada can verdi

Kardeşleri içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu hayatını kaybeden 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Ankara’nın Çubuk Bayındır Barajı mevkisi yönüne giden 24 yaşındaki Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı.

Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

AĞABEY DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

GERİYE BABALARI İLE ÇEKTİKLERİ FOTORAF KALDI

Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.