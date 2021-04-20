Çubuk ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç caddesinde 3. kattaki evinin balkonuna çıkan M.G., bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ekipler M.G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Ankara'da 3. kattan düşen şahıs yaralandı VİDEO

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

M.G.’nin 3. kattan düşme anı çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.



