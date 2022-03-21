- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı
Ankara'da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı
Başkentte 3 kişilik aile, kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı.
- AA
- 21.03.2022 - 01:53
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saat 16.14'te yerel idare hizmetlerine ulaşım hattı ALO 153'e 3 kişilik ailenin karda mahsur kaldığı ihbarı ulaştı.
KONUMLARINI PAYLAŞTILAR
Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi.
OTACI YAYLASINDA MAHSUR KALDILAR
Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarmanın yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek 3 kişilik ailenin aracının bulunduğu alana ulaşma çalışmaları sürüyor.