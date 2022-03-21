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    Ankara'da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı

    Başkentte 3 kişilik aile, kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 01:53
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    Ankara'da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saat 16.14'te yerel idare hizmetlerine ulaşım hattı ALO 153'e 3 kişilik ailenin karda mahsur kaldığı ihbarı ulaştı.

    KONUMLARINI PAYLAŞTILAR

    Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi.

    OTACI YAYLASINDA MAHSUR KALDILAR

    Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı.

    Ankara da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası nda mahsur kaldı #1

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarmanın yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek 3 kişilik ailenin aracının bulunduğu alana ulaşma çalışmaları sürüyor.

    Ankara da 3 kişilik aile, yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası nda mahsur kaldı #2


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