Ankara'da 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye tutuklama

Trafikte tartıştığı sürücü ve eşi ile onlara yardım etmek isteyen kişinin üzerine aracını sürüp olay çıkaran Murat Üneş, tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Sağduyu Caddesi'nde alkollü araç kullanan Murat Üneş, Esra Yavuz yönetimindeki otomobile çarptı.

Kaza üzerine Murat Üneş ile Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz arasında tartışma çıktı.

Otomobiliyle üzerlerinden geçti

Öfkeli Üneş, Yavuz'u eliyle itip önce yere düşürdü ardından aracıyla ayağının üzerinden geçti. Üneş, daha sonra da yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra tekrar geri dönen Üneş, bu kez Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp ayaklarının üzerinden geçti.

Polis yakaladı

Hatun Gülşen'in basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde, Esra Yavuz'un ise ayağında kırık oluşacak şekilde yaralanmasına neden olan Üneş, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Üneş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.