Ankara’da, 3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şahıs tutuklandı

Altındağ ilçesinde 3 yaşında bir kız çocuğunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs, kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama ve eziyet suçlarından cezaevinde gönderildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda başka bir ihbar üzerine eve giden 112 ekiplerinin karşılaştığı kız çocuğunun vücudundaki izleri fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından çocuğun annesinin ifadesini aldı.

Y.C.Ü. isimli şahısla birlikte yaşadığını söyleyen kadın, eski eşinden olan kız çocuğunun Y.C.Ü. tarafından darbedildiğini, vücudunda sigara söndürüldüğünü söyledi.

KADININ AKRABALARININ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Emniyet tarafından gözaltına alınan şahıs, üzerine atılı suçlamaları reddederek çocuğa kendisinin değil birlikte yaşadığı kadının akrabalarının bu hale getirdiğini iddia etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama’ ve ‘eziyet’ suçlarından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

YARALARININ AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.