Euro
10.1397
0%
Dolar
8.6518
0.06%
Altın
489.94
0.39%
Borsa
1.399
-1.41%
Bitcoin
390.347
-5.94%
EXEN Coin
22.65
-5.23%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı

    Gölbaşı ilçesi Konya Yolu’na gelen 42 plakalı kamyonet, 30’a yakın yavru köpeği yol kenarına bıraktı. Bazı yavru köpekler, araçların altında kalarak can verdi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı

    Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Konya Yolu üzerine gelen 42 plakalı bir kamyonet, öğle saatlerinde 30 yakın yavru köpeği yol kenarına bıraktı.

    Yavru köpeklerden bazıları, işlek yol üzerinde araçların altında kalarak can verdi.

    Durumu fark eden hayvansever vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

    “SÜRÜCÜLER AÇISINDAN DA TEHLİKELİ BİR DURUM”

    Araçların hızla seyrettiği yolda, köpeklerin yola çıkmasının kazalara da davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar, “Bir an önce köpeklerin bu yoldan alınması gerekmekte. Bu yolda araçlar hızlı gidiyor. Yola çıkan köpekler araçların altında kalıyor. Sürücüler açısından da tehlikeli bir durum. Köpeklere çarpmamak için manevra yapıyorlar. Büyük bir kazaya meydan vermeden bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.” dedi.

    Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı #1

    Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı #2

    Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir