Ankara’da 30’a yakın yavru köpek, yol kenarına bırakıldı

Gölbaşı ilçesi Konya Yolu’na gelen 42 plakalı kamyonet, 30’a yakın yavru köpeği yol kenarına bıraktı. Bazı yavru köpekler, araçların altında kalarak can verdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Konya Yolu üzerine gelen 42 plakalı bir kamyonet, öğle saatlerinde 30 yakın yavru köpeği yol kenarına bıraktı.

Yavru köpeklerden bazıları, işlek yol üzerinde araçların altında kalarak can verdi.

Durumu fark eden hayvansever vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

“SÜRÜCÜLER AÇISINDAN DA TEHLİKELİ BİR DURUM”

Araçların hızla seyrettiği yolda, köpeklerin yola çıkmasının kazalara da davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar, “Bir an önce köpeklerin bu yoldan alınması gerekmekte. Bu yolda araçlar hızlı gidiyor. Yola çıkan köpekler araçların altında kalıyor. Sürücüler açısından da tehlikeli bir durum. Köpeklere çarpmamak için manevra yapıyorlar. Büyük bir kazaya meydan vermeden bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.” dedi.