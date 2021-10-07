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    Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

    Jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 18:00
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    Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

    30 Eylül- 6 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan baskınlarda; Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Beypazarı'nda 29'u Afganistan, 6'sı Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 36 göçmen tespit edildi.

    GÖÇMENLERE CEZA YAĞDI

    Yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere, '6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulandı.

    KAÇAKÇILAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

    İnsan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Ankara da 36 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı #1

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