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    Ankara'da 37 küçük eşine kıskançlık sebebiyle 7 el ateş etti

    Etimesgut'ta 37 yaş küçük eşiyle kıskançlık sebebiyle tartışan Muzaffer Çorap, eşine 7 el ateş ederek polise teslim oldu.
    • 05.10.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:36
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    Ankara'da 37 küçük eşine kıskançlık sebebiyle 7 el ateş etti

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çift arasında çıkan kıskançlık faciası dehşete sebep oldu.

    Aralarında 37 yaş fark olan Çorap çifti, kıskançlık sebebiyle tartışmaya başladı.

    Tartışmada gözü dönen 77 yaşındaki Muzaffer Çorap, 40 yaşındaki Dilek Çorap'ın kendisine saldırdığını iddia ederek 7 el ateş etti.

    Karısını vurup teslim oldu

    Ardından polisi arayan Çorap, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi.

    Muzaffer Çorap, polis tarafından gözaltına alındı.

    Ekipler cansız bedenine ulaştı

    Dilek Çorap'ın cesedi de evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kıskançlık yüzünden öldürdüğünü iddia etti

    DHA'nın haberine göre, emniyete sevk edilen Muzaffer Çorap, ilk ifadesinde eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, bu sırada kendine hakaret ettiğini ve saldırdığını, bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

    Ankara da 37 küçük eşine kıskançlık sebebiyle 7 el ateş etti #1


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