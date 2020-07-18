Ankara'da 4 günde 9 suça karışan 4 çocuk yakalandı

14-17 Temmuz tarihlerinde Ankara'da 5 motosiklet, 3 kapkaç ve 1 yankesicilik olayına karışan 4 çocuk, polis ekiplerinin kovalamasıyla yakalandı.

Başkentte son 4 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik suçları ard arda işlendi.

14-17 Temmuz’da ilçe genelinde meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç ve bir yankesicilik olayıyla ilgili Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Çalışma kapsamında, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu olayları suça sürüklenen hepsi 18 yaşından küçük olan çocuklar K.C., S.Y., Ö.Y. ve S.K’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Suça sürüklenen çocukların, motosiklet hırsızlıklarının yanı sıra kapkaç ve yankesicilik yaparak 1020 lira, bir cep telefonu ve bir EGO kartı çaldıkları da belirlendi.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli çocukların, Batı Merkezi Metro Durağı köprüsü altında oldukları bilgisine ulaşan polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu çocukları yakaladı.

Suçlarını itiraf eden çocuklar, çaldıkları malzemelerin yerlerini de söyledi. Ayrıca çocukların üzerinde yapılan aramada, 2,5 gram eroin ele geçirildi.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Suça sürüklenen çocuklardan K.C’nin 8 motosiklet hırsızlığı, 5 otodan hırsızlık, 2 yağma, bir kasten yaralama, S.Y’nin 19 motosiklet hırsızlığı, 9 bisiklet hırsızlığı, 8 oto hırsızlığı, 2 mala zarar verme, 2 yağma, Ö.Y’nin 2 açıktan hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, bir iş yerinden hırsızlık, bir suç uydurma, S.K’nin bir motosiklet hırsızlığı, bir konut dokunulmazlığı ihlali, bir taksirli yaralama suçlarından haklarında kayıt olduğu tespit edildi.