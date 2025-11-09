Ankara’da 4 ilçede motosiklet hırsızlığı: 1 şüpheli tutuklandı Ankara’da dört ilçede motosiklet çaldığı belirlenen iki kişiden biri polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarının şüphelilerinden S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında, ekim ayında Sincan, Keçiören, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleşen dört ayrı hırsızlık olayının kar maskeli iki kişi tarafından işlendiği belirlendi. HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN KAMERADA Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden S.C., polisin takibi sonucu çaldığı motosikletlerden biriyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.C., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

