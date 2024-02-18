Ankara'da 4 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

DHA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı tır çarpıştı, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.
Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Yol kapandı
Kaza nedeniyle Kızılcahamam-Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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