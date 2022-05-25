Ankara'da 4 yıl önce öldürüldü: Katil ev arkadaşı çıktı

4 yıl önce cesedi bulunan 60 yaşındaki Hayri Yüksel'in cinayeti aydınlatıldı. Maktülü şu an cezaevinde bulunan ev arkadaşının öldürdüğü tespit edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi'nde 2018 yılında 60 yaşındaki Hayri Yüksel'in, evinde cesedi çürümüş halde bulundu.

Yapılan incelemelerde maktülün, yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü belirlendi. Hayri Yüksel'in katil zanlısına ulaşmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Evde DNA bulundu

Maktule ait evde çalışma yapan ekip, evde Yüksel'in haricinde bir kişinin daha DNA profili olduğunu ve Yüksel'in cep telefonunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı cep telefonunun peşine düşen ekip, söz konusu telefona takılan GSM hatlarını belirledi.

Yüksel'e ait cep telefonunun alım satımının birkaç kez yapılarak el değiştirdiğinin tespit edilmesinin ardından, cep telefonunun alım satımını yapan kişiler tek tek incelendi.

Ev arkadaşı öldürmüş

Çalışmalar, telefon alım satımını sahte kimlikle yaptığı ve şu anda başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenen 48 yaşındaki Sabri Özkürkçü üzerinde yoğunlaştırıldı.

Cezaevinden özel izinle emniyete getirilen Özkürkçü'nün alınan DNA örneğinin, evde bulunan kan örnekleri ile uyuştuğu tespit edildi.

Tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden zanlı, bir süre aynı evde kaldığı Yüksel'i aralarından çıkan tartışmada darbettiğini ve bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

AA'nın haberine göre zanlı, yürütülen adli işlemler sonrası tekrar cezaevine gönderildi.