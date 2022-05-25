Petrol
112.09
1.26%
Euro
17.415
0.68%
Dolar
16.3141
1.48%
Altın
974.99
0.91%
Borsa
2396
0.00%
Bitcoin
486.604
2.08%
BTXN Coin
13.39
-2.26%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Ankara'da 4 yıl önce öldürüldü: Katil ev arkadaşı çıktı

    4 yıl önce cesedi bulunan 60 yaşındaki Hayri Yüksel'in cinayeti aydınlatıldı. Maktülü şu an cezaevinde bulunan ev arkadaşının öldürdüğü tespit edildi.
    • 25.05.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 4 yıl önce öldürüldü: Katil ev arkadaşı çıktı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi'nde 2018 yılında 60 yaşındaki Hayri Yüksel'in, evinde cesedi çürümüş halde bulundu.

    Yapılan incelemelerde maktülün, yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü belirlendi. Hayri Yüksel'in katil zanlısına ulaşmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

    Evde DNA bulundu

    Maktule ait evde çalışma yapan ekip, evde Yüksel'in haricinde bir kişinin daha DNA profili olduğunu ve Yüksel'in cep telefonunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı cep telefonunun peşine düşen ekip, söz konusu telefona takılan GSM hatlarını belirledi.

    Yüksel'e ait cep telefonunun alım satımının birkaç kez yapılarak el değiştirdiğinin tespit edilmesinin ardından, cep telefonunun alım satımını yapan kişiler tek tek incelendi.

    Ev arkadaşı öldürmüş

    Çalışmalar, telefon alım satımını sahte kimlikle yaptığı ve şu anda başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenen 48 yaşındaki Sabri Özkürkçü üzerinde yoğunlaştırıldı.

    Cezaevinden özel izinle emniyete getirilen Özkürkçü'nün alınan DNA örneğinin, evde bulunan kan örnekleri ile uyuştuğu tespit edildi.

    Tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi

    Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden zanlı, bir süre aynı evde kaldığı Yüksel'i aralarından çıkan tartışmada darbettiğini ve bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

    AA'nın haberine göre zanlı, yürütülen adli işlemler sonrası tekrar cezaevine gönderildi.

    Ankara da 4 yıl önce öldürüldü: Katil ev arkadaşı çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    'NATO'dan ayrılmak, gündeme alınmalı'
    Gündem

    'NATO'dan ayrılmak, gündeme alınmalı'

    TSK Isparta'da, dünyanın en zorları arasında yer alan askeri eğitimi veriyor
    Gündem

    TSK Isparta'da, dünyanın en zorları arasında yer alan askeri eğitimi veriyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir