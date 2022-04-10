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    Ankara'da 40 yıl hükümlü firari, uyuşturucuyla yakalandı

    Daha önce işlediği hırsızlık ve yağma suçlarından dolayı 40 yıl hapisle cezalandırılan firari hükümlünün, uyuşturucu satarken yakalanmasıyla 10 yılla daha yargılanamsına karar verildi.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 17:03
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    Ankara'da 40 yıl hükümlü firari, uyuşturucuyla yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    Ankara'da narkotik polisi de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır yaklaşık 2 ay önce yakalayarak gözaltına alındı.

    20 suç kaydı daha çıktı

    Yapılan incelemede Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

    Ankara da 40 yıl hükümlü firari, uyuşturucuyla yakalandı #1

    10 yıl daha hapsi istendi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent Çakır ile kardeşi Hakan Çakır hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

    Ankara da 40 yıl hükümlü firari, uyuşturucuyla yakalandı #2

    Uyuşturucuyla yakalandı

    İddianamede, Mamak ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Çakır kardeşlerin takibe alındığı ve üzerlerinden arama yapıldığı, Hakan Çakır'ın üzerinde renkli bir poşette 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin evlerinden yapılan aramada ise 225 gram metamfetamin ele geçirildiği ifade edildi.


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