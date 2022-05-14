Petrol
111.15
3.44%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
476.834
4.49%
BTXN Coin
16.78
27.50%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Ankara'da 5 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı

    4 ilde oto hırsızlığı olayına karışan ve toplam 5 milyon 210 bin TL değerinde nakit para ile çek çalarak kayıplara karışan şüpheli, Ankara'da yakalandı.
    • 14.05.2022 - 00:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 5 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde Kartepe ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarına karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    5 milyon liralık nakit ve çek çaldı

    İHA'nın haberine göre; ekipler, 4 milyon 965 bin 744 TL değerinde 20 bin euroluk 81 adet çek, 3 bin TL nakit para ve tabanca çalan şahsın Ü.M. olduğunu tespit etti.

    Ankara'da yakalandı

    Yapılan operasyon neticesinde şahıs Ankara’da yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi. Ü.M.’nin ayrıca üç ayrı ilde toplam 242 bin TL değerinde otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da 5 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı #1

    Ankara da 5 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Çin'de robotlar dev bir baraj inşa edecek
    Teknoloji

    Çin'de robotlar dev bir baraj inşa edecek

    Vinçteki çelik profiller koptu: 1 ölü
    3. Sayfa

    Vinçteki çelik profiller koptu: 1 ölü

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir