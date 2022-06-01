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- Ankara'da 6 başıboş köpek, yolda yürüyen çocuğa saldırdı
Ankara'da 6 başıboş köpek, yolda yürüyen çocuğa saldırdı
Başkentte tehlike saçan başıboş sokak köpekleri, bu kez bir çocuğa saldırdı. Canını zor kurtaran çocuğun yaşadığı dehşet, cep telefonu kameralarına yansıdı.
- 01.06.2022 - 20:12
- Güncelleme : 01.06.2022 - 20:14
Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.
Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de küçük bir çocuğa zarar verdi.
6 köpek saldırdı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Cep telefonu kamerasına yansıdı
Mahalle sakinleri çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
İHA'ya göre, mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.