Ankara'da 6 başıboş köpek, yolda yürüyen çocuğa saldırdı

Başkentte tehlike saçan başıboş sokak köpekleri, bu kez bir çocuğa saldırdı. Canını zor kurtaran çocuğun yaşadığı dehşet, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de küçük bir çocuğa zarar verdi.

6 köpek saldırdı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Mahalle sakinleri çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İHA'ya göre, mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.