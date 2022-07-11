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    Ankara'da 6 gün önce kaybolan Emirhan'ın cesedi bulundu

    6 gün önce kaybolan Emirhan Taşatan'ın (16) baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.
    • 11.07.2022 - 16:51
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    Ankara'da 6 gün önce kaybolan Emirhan'ın cesedi bulundu

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti.

    Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi.

    Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı.

    Cesetin Emirhan'a ait olduğu belirlendi

    Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi.

    Yarın defnedilecek

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

    Ankara da 6 gün önce kaybolan Emirhan ın cesedi bulundu #1

    Ankara da 6 gün önce kaybolan Emirhan ın cesedi bulundu #2

    Ankara da 6 gün önce kaybolan Emirhan ın cesedi bulundu #3


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