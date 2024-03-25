Ankara'da 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda İstanbul’dan Ankara’ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine takibe alınan şüpheli araca operasyon yapıldı.
2 şüpheli yakalandı
Etimesgut ilçesi Eryaman-Göksu uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Amfetamin ve esrar maddesi yakalandı
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 6 kilo 80 gram amfetamin maddesi ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.
2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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