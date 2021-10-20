Ankara'da 60 yıllık eşini öldüren kadının kızı, babasına üzülmediğini söyledi

Yıllarca şiddet gördüğünü söylediği 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı, annesinden değil, babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

Ocak ayında, Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta 76 yaşındaki Mevlüde Akgün, gece gürültü yapan eşinden rahatsız oldu.

Mevlüde Akgün, kendisini uyutmadığını iddia ettiği 80 yaşındaki 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ"

Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi." dedi.

"BABAM SAĞ KALIR DA BANA BİR ŞEY YAPAR DİYE İÇERİ GİRMEDİM"

Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.