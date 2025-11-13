Ankara'da 64 ton kaçak ve bozuk et ürünü ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan işletme içerisinde taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

64 TON KAÇAK VE BOZUK ET ÜRÜNÜ

Ekiplerin denetimi sonucunda son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 ton 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 ton 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya sürülecek nihai ürün olmak üzere 63 ton 795 kilogram ürünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: