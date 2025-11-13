Ankara'da 64 ton kaçak ve bozuk et ürünü ele geçirildi

- Ankara'da düzenlenen denetimlerde 64 ton kaçak ve bozuk et ele geçirildi.
- Denetimler sonucunda hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı tespit edildi.
- Ele geçirilen ürünlerin, piyasaya sürülmeye hazırlanan uygun olmayan hammaddeden üretildiği belirlendi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan işletme içerisinde taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
64 TON KAÇAK VE BOZUK ET ÜRÜNÜ
Ekiplerin denetimi sonucunda son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 ton 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 ton 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya sürülecek nihai ürün olmak üzere 63 ton 795 kilogram ürünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Konu ile ilgili 3 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi kapsamında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatılmış olup internet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.