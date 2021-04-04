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Ankara'da 7 aylık bebeğini öldüren kadın
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.
- İHA
- 04.04.2021 - 06:45
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğin boğularak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.K. gözaltına alındı.
BATTANİYE İLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
İfadesi alınan kadının bebeğini kasten battaniye ile boğarak öldürdüğü anlaşıldı.
Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.