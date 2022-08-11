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    Ankara'da 72 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı

    19'u evden hırsızlık olmak üzere 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığını mahkeme tarafından tutukladı.
    • 11.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 08:56
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    Ankara'da 72 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 2022 yılı içerisinde birden fazla hırsızlık suçuna karışan M.Y.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ağaçlara ve pencere korkuluklarına tırmanarak, açık bırakılan camlardan ve balkon kapılarından eve girip, evdeki eşyaları çalan, ev sahibi ile karşılaştığında ise tehdit ederek araçlarını alıp kaçan şüphelinin, araçla işi bitince tenhaya terk ettiği belirtildi.

    72 suçtan kaydı çıktı

    Başlatılan çalışma sonucu, güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık beyanları sonucunda Keçiören'de yakalanan M.Y.'nin, evden hırsızlıktan 19, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan 1 olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 72 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

    Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı VİDEO

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Ankara da 72 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı #1

    Ankara da 72 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı #2

    Ankara da 72 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı #3

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