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    Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, Ankara’dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6’sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 06:13
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    Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.’nin (40) sürücüsü olduğu otomobili durdurdu.

    75 PARÇA ZİYNET EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

    Otomobilde bulunan S.Ç. (30), S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26) ve N.A. (14) isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi.

    Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar #1

    HIRSIZLIK OLAYI ANKARA'DA GERÇEKLEŞMİŞ

    Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara’dan çalındığı belirlenirken N.G.’nin 3, S.T.’nin ise 1 ’İkametten hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi.

    Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar #2

    ŞÜPHELİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan 6’sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar #3

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