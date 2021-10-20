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Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar

Ankara’da 75 parça ziynet eşya çaldılar, Kayseri’de yakalandılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, Ankara’dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6’sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.