Ankara'da 90 yaşındaki annesini musluğu açık bıraktığı için öldürdü

Ankara'da birlikte yaşadığı 90 yaşındaki annesi Sahure Ç.'yi musluğu açık bıraktığı için darbedip ölümüne sebebiyet veren 65 yaşındaki Özkan Ç.'nin 18 yıl hapsi istendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.Ç., 65 yaşındaki amcası Özkan Ç.'nin, 90 yaşındaki babaannesini darbettiğini söyledi.

Eve giden sağlık ekipleri başından ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Sahure Ç’yi hastaneye kaldırdı. Ancak Sahure Ç., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

"Kendimi kaybettim"

Olayın ardından gözaltına alınan Özkan Ç., savcılık ifadesinde eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesinin lavabo musluğunu açık unuttuğunu gördüğünü belirterek, "Evi su bastığını görünce sinirlendim. Anneme musluğu kimin açık bıraktığını sordum. Musluğu kimin açık bıraktığını bilmediğini söyleyince tekrar sordum. Cevap vermeyince vurdum. Kan şekerim düşük olması nedeniyle ne kadar süre vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldikten sonra yeğenim E.Ç.'yi aradım, o da geldi annemi hastaneye götürdü" ifadelerini kullandı.



Özkan Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Öldürme kastı olmadığını söyledi

Soruşturma sonunda Özkan Ç. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Özkan Ç.’nin ifadelerine de yer verildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Özkan Ç., öldürme kastı olmadığını söyledi.

İddianamede, şüphelinin maktulü hayati bölge sayılamayacak yüzünden yumruk vurarak yaralaması neticesinde ölüme sebebiyet verdiği, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

18 yıl hapsi istendi

Özkan Ç. hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA'nın haberine göre,iddianame Ankara 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.