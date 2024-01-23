Ankara'da acı ölüm! 8 yaşındaki çocuk termal otelin havuzunda boğuldu

DHA
Tatil zehir oldu..
Ankara'da yaşanılan olayda, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti..
Saat 12.30 sıralarında Güdül ilçesinde bulunan termal otelde meydana gelen olayda, Agit Akdağ, ailesiyle konakladığı termal otelin çocuk havuzuna girdi.
Annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı Akdağ, suda boğuldu.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Görevlilerce havuzdan çıkarılan Akdağ, ambulansla Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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