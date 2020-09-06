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    Ankara'da adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketleri Gaziantep'e dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 17:53
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    Ankara'da adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Gaziantep'te Nizip Adliyesi'nde çalışan 5 kişi, dün Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girdi.

    Sınav sonrası araçlarıyla memleketlerine dönmek üzere yola çıkan adliye personeli, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada Mustafa Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Ankara da adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı #1

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