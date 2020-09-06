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- Ankara'da adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketleri Gaziantep'e dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı.
- İHA
- 06.09.2020 - 17:53
Gaziantep'te Nizip Adliyesi'nde çalışan 5 kişi, dün Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girdi.
Sınav sonrası araçlarıyla memleketlerine dönmek üzere yola çıkan adliye personeli, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada Mustafa Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.