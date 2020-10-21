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    Ankara'da Adnan Oktar suç örgütüne 'kaçak fosil' operasyonu gerçekleştirildi

    Cezaevindeki Adnan Oktar'ın, yurt dışından kaçak getirttiği milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosilleri, Ankara'daki örgüt evlerinde saklattığı öğrenildi. Milyonlar değerindeki fosillere el konuldu.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 12:40
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    Ankara'da Adnan Oktar suç örgütüne 'kaçak fosil' operasyonu gerçekleştirildi

    Emniyet, Adnan Oktar'ın kurduğu suç örgütüne önelik çalışmalarını geniş çapta sürdürüyor.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla fosil getirdiği belirlendi.

    Şüphelinin, milyonlarca yıllık fosilleri Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgüte ait dubleks evde sakladığı ve bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği tespit edildi.

    İLK EVDE 802 FOSİL

    Bunun üzerine uzun süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 802 adet piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 'örgüt üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y ve ikamet sahibi H.K. hakkında '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

    İKİNCİ EVDE 77 FOSİL

    Derinleştirilen soruşturma kapsamında farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu tespit edildi.

    Söz konusu adreste yapılan aramalarda 77 adet 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 'suç örgütü üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve ikamet sahibi Y.O. hakkında yine '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

    KİTAPLARINDA DA KULLANDI

    Yapılan incelemelerde, Adnan Oktar'ın 'Harun Yahya' takma adıyla evrim üzerine yazdığı kitaplarında bitki ve hayvan fosillerinden yararlandığı, benzer fosillerin fotoğraflarını kitap kapaklarında kullandığı görüldü.

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #1

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #2

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #3

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #4

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #5

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #6

    Ankara da Adnan Oktar suç örgütüne kaçak fosil operasyonu gerçekleştirildi #7

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