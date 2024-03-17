Ankara'da aile için istismar davası: Babaya 22,5 yıl hapis talebi Hafif düzeyde zeka geriliği olan 18 yaşındaki Z.N.İ., babası Ergün İ.'nin 10 yaşından itibaren istismarına maruz kaldığını ve başkalarıyla da para karşılığı ilişkiye girmeye zorlandığını belirtirken savcı baba hakkında 22,5 yıl hapis talebinde bulundu.

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Z.N.İ, geçen yıl 6 Ekim'de okulunda görev yapan rehber öğretmenine, babası Ergün İ. ile ağabeyi S.A.İ.'nin yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Öğretmenin olayı öğrenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ergün İ. ve S.A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlık aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan Z.N.İ, babasının kendisine 10 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Hem istismar hem fuhşa zorlama

Babası Ergün İ.'nin, kendisini başka erkeklerin yanına da götürdüğünü belirten Z.N.İ, "Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmemi istiyordu, bunun için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı. Babamın istismarına en son temmuz 2023'te maruz kaldım" dedi.

Ağabeyi S.A.İ.'nin geçen yıl ağustos ayında ikamet ettikleri evde gece yarısı cinsel içerikli video izleyip kendisine saldırdığını aktaran Z.N.İ, "Ağabeyimi sertçe iterek yere düşürdüm o da yatağına geri döndü" diye ifade verdi.

Hafif düzeyde zeka geriliği

Geçen yıl 12 Ekim'de hazırlanan raporda, mağdurda hafif düzey zeka geriliği bulunduğu, fiilin hukuki anlam ve önemi algılama ve değerlendirme yeteneğinin son 2 yılda geliştiği belirtildi.

Bana hakkında 22,5 yıl hapis talebi

Mağdur beyanı, adli raporlar ve tüm soruşturma kapsamında Ergün İ. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22,5 yıla kadar, S.A.İ. hakkında ise 'Evlenme yasağı bulunan kişiyle cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ergün İ, S.A.İ. ile mağdur Z.N.İ. katıldı.

Duruşma ertelendi

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti. Söz alan mağdur Z.N.İ, ağabeyi S.A.İ'ye iftira attığını itiraf ederek, ağabeyinin suçsuz olduğunu belirtti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme; S.A.İ.'nin tahliyesine, Ergün İ.'nin ise mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)