Ankara’da akciğerindeki kist ile koronaya yakalandı, aşı hayata bağladı

Akciğerini kist nedeniyle tam yüzdeyle kullanamayan 66 yaşındaki Muazzez Torun, önceden yaptırdığı 3 doz aşı ile yaşama tutundu.

Ankara’da ikamet eden ve kist nedeniyle akciğerini tam kapasiteyle kullanamayan Muazzez Torun (66), koronavirüse yakalandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Torun, 3 doz koronavirüs aşısını yaptırdığı için hastalığı hafif geçirdi. Tedavisi de bitme aşamasına gelen Torun, hastalığı büyük oranda atlattı.

“NİSPETEN BU SÜRECİ DAHA HAFİF GEÇİRİYOR”

Hastanenin koronavirüs 3'üncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır, aşının etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Muazzez teyzemizin akciğerinde kistik diyebileceğimiz oluşumlar var. Tomografide de bunu görerek tespit ettik. Akciğerinde kist olmasına rağmen, yani akciğerinin belirli bir yüzdesini kullanamamasına rağmen 3 Sinovac aşısı vurdurduğu için, nispeten bu süreci daha hafif geçiriyor. Biz bunu gözümüzle görüyoruz.





“YOĞUN BAKIMLARDA DA AŞISINI YAPTIRMAYANLARIN BULUNDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİM”

Genç hasta bile olsanız aşılarınızı eksik yaptırırsanız, 1 doz 2 dozda kalırsanız, 3'üncü ve 4’üncü doz aşıları, devletin size tanımladığı aşılara riayet etmezseniz bu hastalıktan çok daha kötü bir şekilde etkilenme durumunuz çok yüksek. Şu an yoğun bakımlarda da aşısını yaptırmayanlar ya da aşısını eksik yaptıranların bulunduğunu ifade etmek isterim.”





“YATAKLAR DA DOLMAYA BAŞLADI”

Dr. Dayanır, yoğun bakımda 9 yatağın da dolu olduğunu belirterek, "Uzun bir süredir, yaklaşık 3-4 haftadır böyle doluyuz. Öncesinde nispeten bir rahatlama vardı; ama özellikle kış aylarının da başlamasıyla beraber ve yeni varyantların da ortaya çıkmasıyla ne yazık ki yataklar da dolmaya başladı. Aşı hayat kurtarır. Eğer bireyler aşılarını tam yaptırdıysa 'çok bulaşıcı' dediğimiz varyantlara yakalanmış bile olsalar o hastalığı hafif geçiriyorlar.” diye konuştu.

“KEŞKE 4'ÜNCÜYÜ ZAMANI GELDİĞİNDE OLSAYMIŞIM”

Muazzez Torun ise 4'üncü doz aşısını olmadığı için pişman olduğunu dile getirip, "3 doz aşılıyım. Hasta olmak çok zormuş. Keşke 4'üncüyü zamanı geldiğinde olsaymışım. Eksik aşılı olan vatandaşlar hiç durmasınlar, beklemesinler. Gitsinler ve aşılarını olsunlar. Bir saniye bile öyle durmasınlar. Ben yoğun bakıma girdim; ama yine bu zamana kadar yaptırdığım aşılar sayesinde bilincim kapanmadan çok ağır bir şekilde olmadan hastalığı geçiriyorum. Keşke gidip 4’üncü doz aşımı da zamanında yaptırsaymışım. Hala aşılarını yaptırmamış olanlar yemesinler içmesinler gidip ilk iş eksik aşılarını bir an önce tamamlasınlar.” dedi.